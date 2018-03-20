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«خبراء» يحددون أفضل طريقة تحافظ على أمان الحواسيب والهواتف الذكية
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تواصل – وكالات:

أكد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات أنه يتعين على المستخدم إجراء عملية تنظيف رقمي لأجهزته مع بداية كل عام، ويجب أن تشمل عملية التنظيف الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والخدمات الإلكترونية، وحتى يمكن التخلص من البيانات غير اللازمة أو البرامج، التي لم يعد يتم تحديثها، لما تشكله من خطورة على أمان البيانات.

وينصح الخبراء الألمان بإلغاء تثبيت البرامج والتطبيقات، التي لم تعد هناك حاجة إليها، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الحسابات غير المستخدمة والصفحات المهملة على مختلف خدمات الويب، وبالنسبة لبرامج تصفح الويب، فإنه يتعين على المستخدم إزالة ملفات تعريف الارتباط أو ملفات الكوكيز والسجلات وكذلك الأدوات الإضافية غير اللازمة للمتصفح.

وفي الخطوة التالية يتعين على المستخدم تثبيت التحديثات الخاصة بنظام التشغيل والبرامج المختلفة، مع ضرورة تفعيل وظيفة التحديث التلقائي في الإعدادات، إذا كان ذلك ممكناً، من أجل تثبيت التحديثات الجديدة على الفور، ومن الأمور المهمة أيضاً ضرورة التحقق من مدى أمان كلمات المرور، فإذا لم تكن قوية بما فيه الكفاية، فإنه يتوجب تغييرها على الفور.

وأشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى أنه من الأفضل تفعيل خاصية المصادقة ثنائية العامل المتوفرة في الكثير من خدمات الويب، مع إنشاء حساب مستخدم عند تصفح الويب بدون حقوق مدير النظام، بالإضافة إلى ضرورة إجراء عملية النسخ الاحتياطي للبيانات الهامة على وسائط تخزين خارجية وحفظها بعيداً عن الحواسيب، كما يجب إجراء عملية النسخ الاحتياطي على فترات منتظمة.

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