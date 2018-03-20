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الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على «صكوك الحكومة»

الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على «صكوك الحكومة»
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تواصل- واس:

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس “السابق 01-2018” للمرة الثانية الذي تم في يناير للعام الحالي تحت برنامج “صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي”.

وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4.850 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم إصدار 01-2018 الكلي 17.920 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.600 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023 م، والشريحة الثانية، تبلغ 1.850 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025 م، والشريحة الثالثة، تبلغ 0.400 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028 م.

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