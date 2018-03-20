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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية “للرجال والنساء” بمرتبة “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، معيد” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات إلى التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 8 /7 /1439هـ وينتهي بدوام يوم الخميس 19 /7 /1439هـ.

الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعةمن هنا

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