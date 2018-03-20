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«العدل»: «التنفيذ» استقبلت 64 ألف طلب الشهر الماضي لاستعادة 27 مليارًا

«العدل»: «التنفيذ» استقبلت 64 ألف طلب الشهر الماضي لاستعادة 27 مليارًا
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تواصل – واس:

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة باستعادة مبلغ مالي خلال شهر جمادى الآخرة المنصرم بلغ أكثر من 64 ألف طلب، لاستعادة أكثر من 27.5 مليار ريال.

وارتفعت أعداد طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في جمادى الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 40%، حينما استقبلت المحاكم العام الماضي ما يقارب 39 ألف طلب تنفيذ لاستعادة نحو 9.6 مليار ريال.

ويأتي ارتفاع عدد طلبات التنفيذ في ظل ما يشهده قطاع التنفيذ من تطور واضح، سواء كان في مجال الإجراءات وتبسيطها واختصارها، وإصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري, بتفعيل التقنية وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيراً للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وتسريعاً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة، القائمة بـ 19003 طلبات، لاستعادة نحو 6.8 مليار ريال، تليها منطقة الرياض بـ 18280 طلبًا، لاستعادة نحو 17 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 10543 طلبًا، لاستعادة 2.5 مليار ريال، فمنطقة المدينة المنورة بـ 5596 طلبًا، لاستعادة نحو 356 مليون ريال.

وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة الخامسة بـ 2943 طلبًا، لاستعادة نحو 268 مليون ريال، تليها منطقة القصيم بـ 2302 طلبًا لاستعادة 200 مليون ريال، ثم منطقة جازان بـ 1781 طلبًا، لاستعادة نحو 164 مليون ريال، ثم منطقة تبوك بـ 1693 طلبًا، لاستعادة 109 ملايين ريال، ثم منطقة نجران بـ 1103 طلبات، لاستعادة نحو 72 مليون ريال.

وسجلت محاكم منطقة حائل 866 طلبًا، لاستعادة نحو 72 مليون ريال، تليها منطقة الجوف بـ 865 طلبًا لاستعادة نحو 88 مليون ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 665 طلبًا، لاستعادة 40 مليون ريال، ثم منطقة الباحة بـ 337 طلبًا، لاستعادة نحو 16 مليون ريال، مسجلة أقل المناطق في الفترة نفسها.

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