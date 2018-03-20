«الشورى» يرفض تمديد وقت صلاة العشاء بعد المغرب بساعتين

تواصل – الرياض

رفض مجلس الشورى في جلسته، اليوم الثلاثاء، دراسةً تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام.

وأكد “الشورى” على قراره السابق بمطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد.

وطالب الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها.

ووافق على إلغاء الفقرة الثانية وتعديل البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ ليكون كالتالي: “ثانياً: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء”.