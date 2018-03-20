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زيت جوز الهند سلاح فعال لمحاربة الشيخوخة

زيت جوز الهند سلاح فعال لمحاربة الشيخوخة
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تواصل – وكالات:

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر: ‘‘إن زيت جوز الهند يعد بمثابة سر جمال البشرة، حيث إنه غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة وتمنحها ملمساً مخملياً‘‘.

كما يزخر زيت جوز الهند بفيتامين E، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهو يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الشيخوخة المبكرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك (حمض الغار)، الذي يمتاز بتأثير مضاد للميكروبات.

ومن ناحية أخرى، يعد زيت جوز الهند أيضاً مفتاح صحة وجمال الشعر، حيث إنه يعمل على تهدئة فروة الرأس الحساسة ويُعيد للشعر بريقه ولمعانه.

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