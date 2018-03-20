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فتاة تفقد حياتها بعد انفجار الهاتف في وجهها

فتاة تفقد حياتها بعد انفجار الهاتف في وجهها
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تواصل – وكالات:

توفيت فتاة من الهند، تبلغ من العمر 18 عاماً، إثر انفجار الهاتف في وجهها حين كانت تجري مكالمة، وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، وقع الحادث في منزل الضحية، المتواجد في قرية خيرياكاني بولاية أوديشا بشرق الهند.

وأضافت الصحيفة، أن الفتاة كانت تتحدث عبر الهاتف مع أحد أصدقائها، وكان الجهاز موصولاً بالشاحن، ونتيجة لانفجاره أصيبت بإصابات شديدة الخطورة في يدها وصدرها ورجلها ثم فقدت الوعي، قبل أن تلفظ آخر أنفاسها بالمستشفى.

وقال أخوها: ‘‘إن الضحية كانت تملك هاتفاً قديماً من نوع “نوكيا” وفي حدود منتصف النهار، اتصلت بصديقتها، وشرعت في الحديث معها بالرغم من أن الهاتف كان في طور الشحن.. وبعد لحظات معدودة انفجر الهاتف في وجهها”.

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