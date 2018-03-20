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كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة قيمتها 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط

كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة قيمتها 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر أنه لا نية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تغيير اشتراطات الحصول على المساعدة المقطوعة، لتشمل جميع المواطنين ممن تقل رواتبهم عن الـ 8 آلاف ريال، إذ إن عدد أفراد الأسرة الموازي لاستحقاق المستفيد، الذي يصل دخله إلى 8670 ريالاً ينبغي أن يكون 16 فرداً لتنطبق عليه شروط الاستحقاق.

والحد المانع للاستحقاق يتفاوت بين 3000 و8670 ريالاً، ويتفاوت مبلغ الاستحقاق بين 10300 ريال سنوياً و30000 ريال، وأوضحت المصادر أن 100 ألف مستفيد تنطبق عليهم الشروط صرفت المساعدة لهم خلال العام 1439هـ، طبقاً لـ “الوطن”.

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