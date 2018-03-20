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«الصحة»: علاج 25 ألف مصاب بـ«الإيدز» خلال عام

«الصحة»: علاج 25 ألف مصاب بـ«الإيدز» خلال عام
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تواصل- متابعات:

كشفت وزارة الصحة السعودية أنها عالجت أكثر من 25496 مصاباً بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال العام الماضي 1438هـ.

وقالت الوزارة في تقرير حديث إن برنامج نقص المناعة البشري المكتسب والعدوى المنقولة جنسياً قدم المشورة لـ16383 مريضاً من مرضى العدوى المنقولة جنسياً بنظام المتلازمات، وفحص6589 مصاباً بـ«الإيدز» في المراكز الصحية، وفحص 2630 مريضاً في المستشفيات، وعالج 9132 مريضاً في المستشفيات بنظام تحديد المسببات، فيما تلقى 611 فرداً من الشركاء المباشرين لمرضى العدوى المنقولة جنسياً المشورة الطبية، بحسب “الحياة”.

وأكدت «الصحة» أنه سيتم القضاء على أمراض الكبد الفيروسية من نوعي «ب» و«ج» بحلول العام 2030، إذ يجري حالياً اعتماد الاستراتيجية الخاصة بمكافحة هذه الأمراض، إضافة إلى منع وفادة الأمراض المعدية والأمراض التي تخضع لتطبيق اللوائح الصحية الدولية بين المواطنين والمقيمين في المملكة والتزام اللوائح الصحية الدولية.

وأشارت إلى أن برنامج الأمراض المعدية تمكن من خفض حالات الإصابة بمرض كورونا من 458 حالة في العام 2015 إلى 211 في 2016، فيما شهد العام 2017 حالات إصابة تمت معالجتها، وانخفضت نسبة الوفيات، فيما تم تحديث الأدلة الإرشادية للمراقبة الوبائية والإجراءات الوقائية وتحديث بروتوكول «كورونا» والأنفلونزا والحمى الشوكية، ويتم إصدار تقرير يومي وشهري وربع سنوي وسنوي عن هذه الأمراض.

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