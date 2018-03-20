روسيا تعرقل مناقشة «مجلس الأمن» للوضع الإنساني في سوريا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

وفاة معلمة.. دخلت مستشفى بمكة لعلاج «القولون» فخرجت «جثة»

وفاة معلمة.. دخلت مستشفى بمكة لعلاج «القولون» فخرجت «جثة»

مصادر: توجيهات بمراجعة تعيينات المعلمات البديلات

مصادر: توجيهات بمراجعة تعيينات المعلمات البديلات

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

روسيا تعرقل مناقشة «مجلس الأمن» للوضع الإنساني في سوريا

روسيا تعرقل مناقشة «مجلس الأمن» للوضع الإنساني في سوريا
مجلس الأمن
0

تواصل – وكالات:

عرقلت روسيا أمس الإثنين اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي، دعت إليه فرنسا وستة أعضاء لبحث وضع حقوق الإنسان في سوريا كان يشمل إفادة من الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان..

وقال نائب الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة جينادي كوزمين، “لا نرى أي مبرر لهذا الاجتماع لأن حقوق الإنسان ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن”، مطالبا بإجراء تصويت إجرائي ليصوت ثمانية مندوبين فقط لصالح عقد الاجتماع بفارق صوت واحد عن العدد المطلوب.

في هذا السياق أكد السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية فرانسوا ديلاتر “أن مجلس الأمن بحاجة لأن تكون لديه كل المعلومات الضرورية كي يفهم الأزمة التي يبحثها، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان”.

إضافة إلى الرفض الروسي للاجتماع فقد صوتت الصين وبوليفيا وقازاخستان مع روسيا لمنع الاجتماع، في حين امتنعت ساحل العاج وغينيا الاستوائية وإثيوبيا عن التصويت.

أما الدول التي صوتت لصالح عقد الاجتماع إلى جانب فرنسا فكانت بريطانيا، والسويد، وبولندا، وهولندا، والولايات المتحدة، وبيرو، والكويت، ويتوقع الجميع أن تستضيف الكويت لاحقاً اجتماعاً غير رسمي من المتوقع أن يتحدث فيه الأمير زيد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دي ميستورا: تقسيم سوريا كارثة على المنطقة بأكملها

دي ميستورا: تقسيم سوريا كارثة على المنطقة بأكملها

«برلماني أوروبي»: روسيا تجاوزت الحد و«بوتين» يقود حرباً ضدنا

«برلماني أوروبي»: روسيا تجاوزت الحد و«بوتين» يقود حرباً ضدنا

رسمياً.. بوتين يفوز برئاسة رابعة بـ 76.66% من الأصوات

رسمياً.. بوتين يفوز برئاسة رابعة بـ 76.66% من الأصوات

السماء تمطر أطنانًا من الذهب في روسيا (صور)

السماء تمطر أطنانًا من الذهب في روسيا (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد
معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد
في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>