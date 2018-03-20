طفل يقتل شقيقته بالرصاص بسبب «البلاي ستيشن»

تواصل- وكالات:

قالت الشرطة الأمريكية إن صبيا يبلغ من العمر 9 أعوام أطلق النار على شقيقته البالغة من العمر 13 عاما حتى الموت، بمسدس حصل عليه من غرفة نوم والديه، بعد أن دخل الاثنان في جدال حول جهاز تحكم في ألعاب الفيديو.

وقع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع فى ريف مقاطعة مونرو بولاية ميسيسيبي الأمريكية، حيث كانت أم الأطفال تحضر الغداء فى المطبخ، وفقا لما ذكره شريف المقاطعة.

وقال الشريف سيسيل كانتريل لشبكة “سي.ان.ان” التلفزيونية “لقد أراد جهاز التحكم بشدة، وكان يعرف مكان العثور على السلاح”.

وأمسك الصبي مسدسًا، كان في أحد أدراج منضدة بجانب السرير، وأطلق الرصاص على الشقيقة في مؤخرة الرأس، حسبما قال قائد الشرطة.

وقال كانتريل: “هذه هي المرة الأولى التي أتعامل فيها مع أي طفل تم تصويره بهذه الطريقة، وآمل ألا أتعامل معها مرة أخرى”.

تم نقل الفتاة إلى مستشفى لو بونور للأطفال في ممفيس، حيث أعلنت وفاتها يوم الأحد، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق ولم تقدم السلطات اتهامات.