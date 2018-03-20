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«النائب العام» يكشف عن معلومة جديدة بخصوص تحقيقات «سيول جدة»

«النائب العام» يكشف عن معلومة جديدة بخصوص تحقيقات «سيول جدة»
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تواصل – متابعات:

أكد النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أن نتائج التحقيقات في كارثة سيول جدة ستظهر قريبًا، مؤكدًا أن إجراءاتها تنظر الآن في الكثير من الدوائر، ومنها النيابة العامة.

وأوضح وفقا لـ”المدينة” “أن الكثير من قضايا الفساد انتهت بـ”التسويات” وأنه لم يبق إلا القليل من موقوفين لديهم قضايا أخرى. وأضاف أن نظام النيابة العامة الجديد ما زال يدرس وهو تحت النظر الكريم.

جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة تبوك والتي قال عنها إنه بحث مع سمو أمير تبوك ما يخص المنطقة، وسوف تكون هناك خطة لجميع مناطق المملكة ومن ضمنها تبوك لافتتاح دوائر في جميع المحافظات والمراكز بما يتوافق مع أعداد القضايا، وسوف تتولى النيابة العامة التحقيق في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن النيابة العامة سلطة قضائية مستقلة وأن التحقيق في الفساد لن يستثني أحدًا حتى منسوبي النيابة العامة، وليس هناك أي دائرة مستثناة.

وأضاف: “النيابة العامة تفتح أبوابها للهيئات الخاصة لمكافحة الفساد أو من يبحث أو يستطيع أن يجد قضية لو حتى على النيابة العامة فأبوابنا مفتوحة لجميع الدوائر”.

ولفت إلى أن كل قضية فساد أو شبهة فساد يتم التحقيق فيها وفق الأمر الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن جميع قضايا الفساد نظرت ولن يغلق الملف إلا بالقضاء على الفساد الذي أصبح « قليلًا جدًا جدًا».

وعن توظيف العنصر النسائي قال: نحن في طريق استقطاب كفاءات من النساء في موضوع التحقيق وخصصنا 200 وظيفة الآن، وفي المستقبل سوف يتم توفير أكبر عدد من محققات أو معاونات (كاتبات الضبط).

وأشار إلى سروره بما شاهده من عمل تقوم به النيابة العامة بتبوك تحت إدارة رئيس الفرع الجديد «واستعرضت معه الكثير من القضايا وتناقشنا في العديد من التوصيات بما يحقق العدالة الناجزة».

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