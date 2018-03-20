خالد بن سلمان: إيران الخطر الأكبر على المنطقة والعالم 

تواصل- وكالات:

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن إيران لا تريد زعزعة استقرار المملكة فقط بل المنطقة برمتها، مشددا على أنها تريد “حزب الله” آخر في اليمن .

وقال في تصريح له اليوم الاثنين عبر قناة (CNN) الأميركية “المشكلة مع إيران في سلوكها ورغبتها في التوسع، وميليشيا الحوثي مدعومة من إيران وهي الراعي الأكبر للإرهاب”، مشيراً إلى أن إيران تمثل الخطر الأكبر على المنطقة والعالم، ومستمرة في سلوكها العدواني.

وأضاف سفير المملكة لدى واشنطن أن “السعودية أكبر الدول الداعمة لليمن، وخطة العمليات الإنسانية الشاملة تغطي جميع المناطق اليمنية”.

وقال الأمير خالد بن سلمان: “لدينا رؤية جديدة – رؤية المملكة 2030- روية تحول وطني شاملة، وأضاف: لدينا رؤية طويلة المدى وقمنا بالكثير من الإصلاحات لكن الطريق لا يزال طويلا.

وأشار إلى أن أكبر سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تترأسه امرأة سعودية وهذا مؤشر على مكانة المرأة في المجتمع السعودي.