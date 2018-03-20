ضبط 3500 مخالفة لـ«القيمة المضافة» خلال شهرين.. مكة في الصدارة

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أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الحملات الميدانية الخاصة بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة أسفرت عن تحرير (3542) مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال 60 يوما، منذ بدء تطبيق الضريبة في مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضيين.

وأضافت الهيئة أن الحملات التي نفذتها بناءً على بلاغات واردة من أفراد المجتمع، وكذلك زيارات فريق الهيئة التفقدية المستمرة للمنشآت التي تجاوز عددها (10) آلاف زيارة، شملت المراكز التجارية، محطات الوقود، المحلات التجارية، محلات الأجهزة الإلكترونية، محلات الذهب، الصيدليات، المستوصفات والمستشفيات، الفنادق، والشقق المفروشة، بحسب “عكاظ”.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي وقعت فيها المنشآت شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمةالمضافة لدى الهيئة رغم خضوعها للضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5% وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة.

مشيرة في بيانها إلى أن 28 % من إجمالي المخالفات كانت في منطقة مكة المكرمة، و19 % منها جاءت في منطقة الرياض، في حين كانت 13 % من المخالفات بالمنطقة الشرقية، وتوزعت النسبة المتبقية البالغة 40 %من مخالفات ضريبة القيمةالمضافة على باقي مناطق المملكة.

وجددت الهيئة دعوتها للمستهلكين إلى استخدام تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالهواتف الذكية، إذ يتيح لهم التعرف ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة بالفعل في ضريبة القيمة المضافة والتبليغ عن المنشآت المخالفة، مشيرة إلى أنه بإمكانهم تقديم البلاغات أيضا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة (www.vat.gov.sa) أو عن طريق مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).