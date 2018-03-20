وفاة معلمة.. دخلت مستشفى بمكة لعلاج «القولون» فخرجت «جثة»

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أوضح المتحدث باسم الشؤون الصحية بمكة حمد العتيبي، أن المعلمة التي أدخلت مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر في مكة قبل 5 أيام قد توفيت أمس الإثنين داخل العناية المركزة.

وأضاف أن “الشؤون الصحية” أحالت ملف المتوفاة لإدارة المتابعة الفنية؛ لتشكيل لجنة طبية استشارية ودراسته وإكمال بقية الإجراءات، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

من جهته اتهم شقيق المعلمة المجمع الطبي بالإهمال، بارتكاب خطأ أدى إلى دخولها في غيبوبة، فيما بيّن الطبيب المباشر لحالتها أنها كانت تشكو من “القولون العصبي”، وتم إعطاؤها إبرة ومحلولاً ومضاداً، غير أن حالتها انتكست وتوقف قلبها، وأجريت لها الإسعافات اللازمة، ونقلت إلى مستشفى الملك عبدالعزيز برفقة طبيب وممرضة.