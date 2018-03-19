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تعرّف على أبرز المدن التي سيزورها ولي العهد في أمريكا

تعرّف على أبرز المدن التي سيزورها ولي العهد في أمريكا
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تواصل – الرياض:

يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أمريكا الثلاثاء بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، غادر المملكة الاثنين متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية، ستمتد لثلاثة أسابيع.

أما أبرز محطات تلك الزيارة، فستشمل عدداً كبيراً من المدن الأمريكية، بحسب ما أعلنت سفارة المملكة في واشنطن الاثنين، إذ سيتوجه الأمير محمد بن سلمان السبت إلى بوسطن، وسيلتقي في السادس والعشرين من مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك، كما سيلتقي ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وفي الثلاثين من مارس من المقرر أن ينتقل إلى الشواطىء الغربية للولايات المتحدة، فيزور لوس انجلوس وسان فرانسيسكو للالتقاء بالمسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل، إضافة إلى شركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح، وفقا للعريبة نت.

بعدها ينتقل إلى سياتل حيث شركة أمازون، ثم يختتم جولته في السابع من أبريل في هيوستن حيث شركات الصناعات النفطية.

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