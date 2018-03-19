تعرّف على حكم الدخول في سحوبات الجوائز (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر: توجيهات بمراجعة تعيينات المعلمات البديلات

مصادر: توجيهات بمراجعة تعيينات المعلمات البديلات

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

تعرّف على حكم الدخول في سحوبات الجوائز (فيديو)

0

 

 

تواصل – الرياض:

أوضح الشيخ خالد المصلح أن الاشتراك في المسابقات التي تقدم سحوبات على جوائز مباحٌ، بشرط ألا يتم شراء السلعة المرتبطة بدخول المسابقة من الشركة المروجة لها؛ بغرض المسابقة وليس بغرض شراء السلعة نفسها.

وقال المصلح خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الشخص لو دخل المسابقة بعد شرائه لشيء يريده ويحتاج إليه فلا بأس في دخول المسابقة وهو الراجح في قول أهل العلم.

ولفت الشيخ المصلح إلى أن شراء السلعة إذا لم يكن مقصوداً في ذاته، وكان المقصود منه هو دخول المسابقة، فإن ذلك يعدّ من الميسر المحرم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل تقاطع إخوتك تاركي الصلاة؟.. «المصلح» يُجيب (فيديو)

هل تقاطع إخوتك تاركي الصلاة؟.. «المصلح» يُجيب (فيديو)

هل يتراجع المُشككون في السنة النبوية عن أفعالهم؟.. «المصلح» يُجيب (فيديو)

هل يتراجع المُشككون في السنة النبوية عن أفعالهم؟.. «المصلح» يُجيب (فيديو)

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

مستشار قانوني: 10 نقاط تحدد إجراءات «نظام الإفلاس» ومميزاته

مستشار قانوني: 10 نقاط تحدد إجراءات «نظام الإفلاس» ومميزاته

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد
معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد
في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد
في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>