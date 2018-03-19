تعرّف على حكم الدخول في سحوبات الجوائز (فيديو)

تواصل – الرياض:

أوضح الشيخ خالد المصلح أن الاشتراك في المسابقات التي تقدم سحوبات على جوائز مباحٌ، بشرط ألا يتم شراء السلعة المرتبطة بدخول المسابقة من الشركة المروجة لها؛ بغرض المسابقة وليس بغرض شراء السلعة نفسها.

وقال المصلح خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الشخص لو دخل المسابقة بعد شرائه لشيء يريده ويحتاج إليه فلا بأس في دخول المسابقة وهو الراجح في قول أهل العلم.

ولفت الشيخ المصلح إلى أن شراء السلعة إذا لم يكن مقصوداً في ذاته، وكان المقصود منه هو دخول المسابقة، فإن ذلك يعدّ من الميسر المحرم.