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مذكرة تفاهم بين المملكة والسويد بشأن المشاورات السياسية

مذكرة تفاهم بين المملكة والسويد بشأن المشاورات السياسية
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تواصل – واس:

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، وزيرة الدولة في مملكة السويد للشؤون الخارجية أنيكا سودر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد.

وأقام  وزير الدولة مأدبة غداء تكريماً لوزيرة الدولة في مملكة السويد للشؤون الخارجية، عقب ذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد.

حضر الاستقبال ومراسم توقيع الاتفاقية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن بن سليمان الحافظ.

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