الأمير خالد بن سلمان يدشن حسابه على «تويتر»

تواصل- فريق التحرير:
دشن سفير المملكة لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في أول تغريدة له: “سرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات”.
واضاف: “أسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة”.
يسرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات. وأسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة.
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud)March 19, 2018