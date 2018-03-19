الأمير خالد بن سلمان يدشن حسابه على «تويتر»

تواصل- فريق التحرير:

دشن سفير المملكة لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في أول تغريدة له: “سرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات”.

واضاف: “أسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة”.