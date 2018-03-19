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سرق سيارة واصطدم بعمود.. «حدث» يهرب من دار ملاحظة في الباحة

سرق سيارة واصطدم بعمود.. «حدث» يهرب من دار ملاحظة في الباحة
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تواصل- الباحة:

شكل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة لجنة للتحقيق في هروب حدث عمره 16 عاما من دار الملاحظة الاجتماعية، وذلك بعد أن ألقت الجهات الأمنية القبض على الحدث، خلال نصف ساعة، بعد أن خرج ولاذ بسيارة وصدم عامود إنارة حينما صادفته دورية أمنية في الطريق.

وأوضح مدير الفرع أحمد العاصمي، أن الحدث تمكن من الهرب عند الساعة الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الماضي، وأثناء هروبه عثر على سيارة ولاذ بها وصادفته الدوريات الأمنية مما أدى الى ارتباكه واصطدمت المركبة بعمود إنارة وتم القبض عليه خلال نصف ساعة من هروبه من قبل الدوريات الأمنية وهو بصحة جيدة، وقال العاصمي: إنه أوقف على إثر قضية موجبة للإيقاف بدار الملاحظة منذ شهر تقريبًا وتم تشكيل لجنة للتحقيق من قبل الفرع.

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