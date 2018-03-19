سفير المملكة بواشنطن: إيران تريد «حزب الله» آخر في اليمن

تواصل – وكالات:

قال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن إيران تريد “حزب الله” آخرَ في اليمن من خلال دعمها لميليشيا الحوثي، مؤكداً أن طهران الراعي الأكبر للإرهاب.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تصريحات لـ”سي إن إن”، الاثنين، أن المشكلة مع إيران في سلوكها ورغبتها في التوسع، مردفاً “لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها”.‏‏

وتابع، “نحن مهتمون بعمق مع الأزمة الإنسانية في اليمن، ونحن أكبر المانحين لليمن، وملتزمون بالعمل مع حلفائنا لإيجاد بدائل وبالتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية”.

وأوضح، “لدينا رؤية جديدة – رؤية المملكة 2030- رؤية تحول وطني شاملة. لدينا رؤية طويلة المدى”، مردفاً “قمنا بالكثير من الإصلاحات لكن الطريق ما زال طويلاً”.