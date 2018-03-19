«الأرصاد» تتوقع: غبار يحجب الرؤية على عدة مناطق غداً

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم، والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية ليوم غدٍ الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم الإثنين، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق، كما تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق المملكة، وتزداد نسبة الرطوبة على المدن الساحلية الغربية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

أما عن حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا على الجزء الجنوبي.

أما الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.