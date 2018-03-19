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«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة مقطع قيادة طفل لطائرة تجارية (فيديو)

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تواصل – الرياض:

نفت شركة الخطوط السعودية، اليوم الاثنين، صحة الفيديو المنسوب لطيار سعودي، سلَّم ابنه قيادة طائرة تجارية مغامراً بحياة المسافرين.

وأكدت الخطوط السعودية أنه تم تصوير المقطع في جهاز الطيران التشبيهي داخل أكاديمية الأمير سلطان بجدة.

ونشر المتحدث باسم الخطوط السعودية، عبدالرحمن الطيب، المقطع عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، معبراً عن سعادته باستضافة الطيار نواف السعودي في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

وأوضح الطيب أنه قام بتجربة الطيران على الجهاز التشبيهي الثابت لطائرة من طراز 777، داعياً له: “الله يحفظه ويحفظ من رباه”.

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