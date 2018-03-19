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تفاعلاً مع بيان «الأرصاد».. خبراء الطقس يضعون خطة لعلاج التوقعات المغلوطة

تفاعلاً مع بيان «الأرصاد».. خبراء الطقس يضعون خطة لعلاج التوقعات المغلوطة
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تواصل – الرياض:

طالب رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد في جامعة المؤسس، علي الحربي، اليوم الاثنين، بإنشاء جمعية لهواة الطقس يدلون فيها بدلوهم حول توقعات الطقس.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، اليوم الاثنين، بعنوان “نداء مهم لهواة الطقس”، قال فيها “يا هواة الطقس، أما آن الأوان لإنشاء جمعية لكم باسم (جمعية هواة الطقس) وتُسجل رسميّاً تحت مظلة الوزارة المعنية، وذلك على غرار الجمعيات الأخرى مثل جمعية أصدقاء البيئة وغيرها”.

وأكد رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد في جامعة المؤسس أن التشتت لا يأتي بخير، فالجمعية عمل حضاري ومؤسساتي، ويكسب الهواة قوة وحصانة رسمية.

بدوره علّق خبير الأرصاد حسن كراني -عبر حسابه على تويتر- بأن الهواة في فضاء السوشيال ميديا ظاهرة صحية، لكن.. لا.. ولم.. ولن.. يستطيع أي منهم إعداد توقّعات للطيران لرحلاته حول العالم، علماً بأن هيئة الأرصاد قادرة على ذلك حسب قوانين دولية يعلمها أخصائي الأرصاد والطيارون فقط، وأن الهفوات العلمية لها مختصون للنقاش، ومن لديه هفوات للطقس يواجه الهيئة علميّاً.

جاء ذلك تفاعلاً من خبراء الطقس على البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن المعلومات المغلوطة التي نشرها أحد “هواة الطقس” بدون سند علمي حول رحلات الطيران.

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