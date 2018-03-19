1.3 مليون زائر لموقع معرض الرياض الدولي للكتاب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

الأمير «محمد بن سلمان» يعلق على التقارير الصحفية بشأن ثرائه‎‎‎‎

الأمير «محمد بن سلمان» يعلق على التقارير الصحفية بشأن ثرائه‎‎‎‎

1.3 مليون زائر لموقع معرض الرياض الدولي للكتاب

1.3 مليون زائر لموقع معرض الرياض الدولي للكتاب
0

تواصل – واس:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله المغلوث عن زيارة قرابة 13 ألف طالب في مراحل التعليم العام المختلفة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018م، في اليوم منذ أن فتح المعرض أبوابه للزوار الخميس الماضي.

وأوضح الدكتور المغلوث أن عدد زوار الموقع الإلكتروني لمعرض الرياض الدولي للكتاب (www.riyadhbookfair.org.sa) بلغ حتى الآن 1.3 مليون زائر، ووصل إجمالي عمليات البحث عن الكتب في الموقع والتطبيقات وأجهزة الاستعلام الآلي 2.1 مليون عملية بحث لأكثر من 300 ألف كتاب مسجل في قواعد البيانات، فيما وصلت عمليات البحث عن دور النشر 230 ألف عملية بحث لقرابة 500 دار نشر مشاركة في المعرض.

وأضاف أن: “تطبيقات الأجهزة الكفية والمحمولة والتي تم إعدادها خصيصاً لمعرض الكتاب تم تحميلها على 92 ألف جهاز، وموزعة على أنظمة iOS و(آندرويد)، وتحتوي هذه التطبيقات على العديد من الخدمات الإلكترونية لمعرض الكتاب ومن بينها خاصية قراءة الباركود للكتب”.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة والإعلام تشرف على تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب كل عام؛ إذ يعد من أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة، والأعلى مبيعاً من بين المعارض العربية المماثلة”، مبيناً أنه في هذا العام تشارك في المعرض أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، كما يشهد البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض 80 فعالية تتناول قضايا متنوعة في الشأن الثقافي، ويشارك في التنظيم أكثر من 250 منظماً.

وأشاد الدكتور المغلوث بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الثقافية المشرفة على البرنامج المصاحب للمعرض، قائلاً: “حرصت اللجنة على اختيار الفعاليات الثقافية بمعايير وآليات منسجمة مع استراتيجية وزارة الثقافة والإعلام، وتراعي تقديم الرسالة الثقافية والشبابية بفكر ورؤية جديدة، وتستثمر في الطاقات الشابة التي تتواكب مع متطلبات الثقافة الآنية والرؤية المستقبلية، وتسهم بدورها في رفع الوعي لدى المجتمع، بما يعكس ويعزز من مكانة المملكة ثقافياً، ويصنع صورة مشرفة للوطن في الداخل والخارج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو| مياه ساخنة تخرج من تحت الأرض بالرياض.. وتوضيح رسمي

بالفيديو| مياه ساخنة تخرج من تحت الأرض بالرياض.. وتوضيح رسمي

تنبيه متقدم من «الإنذار المبكر» لسكان منطقة الرياض

تنبيه متقدم من «الإنذار المبكر» لسكان منطقة الرياض

«السعودية للكهرباء»: السيطرة على حريق جزئي بمحول نقل في الدوادمي

«السعودية للكهرباء»: السيطرة على حريق جزئي بمحول نقل في الدوادمي

تنبيه من «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة الرياض

تنبيه من «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد
معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد
في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد
في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>