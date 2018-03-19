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هل انشراح الصدر بعد صلاة «الاستخارة» علامة خير؟.. «الخثلان» يُجيب (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام، أن الاعتقاد بأن انشراح الصدر بعد صلاة الاستخارة تجاه شيء معين، هو دليل على أنه الاختيار الصواب وفيه الخير.

وقال “الخثلان” في لقائه ببرنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”: “إن انشراح الصدر وميله لأحد الأمرين قد لا يكون سببه الاستخارة، بل النواحي النفسية والانطباعات الذهنية لدى المستخير، فيجد من نفسه الميل لهذا الأمر”.

وأوضح أن “علامة الاستخارة تحدث بعد أن يبذل الإنسان الأسباب ويستشير ويستخير الله عزَّ وجل ثم يقدم على فعل أحد الأمرين مما ترجحت فيه المصلحة، فإن تيسر هذا الأمر فهذا دليل على أنه الخير، فإن لم يتيسر فإنه دليل على أن الأمر الآخر هو الخير”.

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