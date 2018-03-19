إحباط تهريب 78 ألف حبة «كبتاجون» مخبأة بسلال طعام (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

الأمير «محمد بن سلمان» يعلق على التقارير الصحفية بشأن ثرائه‎‎‎‎

الأمير «محمد بن سلمان» يعلق على التقارير الصحفية بشأن ثرائه‎‎‎‎

إحباط تهريب 78 ألف حبة «كبتاجون» مخبأة بسلال طعام (صور)

إحباط تهريب 78 ألف حبة «كبتاجون» مخبأة بسلال طعام (صور)
0

 

تواصل – تبوك:

أحبط جمرك حالة عمّار، اليوم الاثنين، عملية تهريب 77,947 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة داخل حافلة نقل ركاب كانت قادمة إلى المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار خالد الرميح أنه قدِمت للجمرك حافلة نقل ركاب، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة، عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون.

وأشار الرميح إلى أن الكمية كانت مُخبأة داخل ثلاث سلَّات طعام بلاستيكية خاصة بأحد الركاب، وذلك بعد استحداث قاعدة لكل سلَّة، ووضع الحبوب بداخلها ووضع بعض الأطعمة لغرض التمويه، مبيناً أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حبوب منع حمل للرجال.. نتائجها مذهلة!

حبوب منع حمل للرجال.. نتائجها مذهلة!

ضبط 13 مُهرِّبًا بحوزتهم 300 كيلو حشيش بالحدود الجنوبية (صور)

ضبط 13 مُهرِّبًا بحوزتهم 300 كيلو حشيش بالحدود الجنوبية (صور)

إحباط تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون بأبواب وسقف مركبة بـ«حالة عمار»

إحباط تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون بأبواب وسقف مركبة بـ«حالة عمار»

خلال أسبوع.. حرس الحدود يُحبط تهريب طن حشيش ويطيح بـ٢٧ مهرباً (صور)

خلال أسبوع.. حرس الحدود يُحبط تهريب طن حشيش ويطيح بـ٢٧ مهرباً (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد
معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد
في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد
في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>