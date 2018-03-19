«الجبير»: ولي العهد سيعرض رؤية 2030 بواشنطن.. وأزمة قطر «مسألة صغيرة»

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن زيارة سمو ولي العهد المقررة إلى الولايات المتحدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، ستستمر أسبوعين، وسيلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، ووزير الخارجية الأمريكي، ومدير المخابرات السابق “مايك بومبيو”، وسيعرض على ترامب والمسؤولين الأمريكيين رؤية المملكة 2030.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الزيارة تستمر أسبوعين، وخلال الجولة سيقوم بزيارة 7 مدن، ويجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية.

وفيما يخص إثارة الأزمة مع قطر خلال زيارة سمو ولي العهد، أكد “الجبير” أن أزمة قطر “مسألة صغيرة”، وأن هناك ملفات أهم لتبحث مع الجانب الأمريكي.

وأضاف: “ما فعلته قطر حتى الآن أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب وهذه خطوات غير كافية”.

واعتبر وزير الخارجية أن هناك رؤيتين حاليتين بالمنطقة، إحداهما رؤية للحياة تقودها السعودية، وأخرى ظلامية تقودها إيران.