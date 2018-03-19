مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

تواصل – فريق التحرير:

علمت “تواصل” أن عضو مجلس بلدي بشرق العاصمة الرياض تعرض للاعتداء بالضرب من قبل عدد من الشباب من جنسية عربية، أثناء وجوده في منتزه (الطرف) للتحقق من الشكاوى التي وردت إليه من “بعض” أهالي المنطقة الذين يتضررون من مخالفات تقع من باعة جائلين في المنتزه.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”تواصل” عن ورود بلاغات إلى عضو المجلس، من عدد من الأهالي بينهم عمدة حي النسيم، عن مخالفات في منتزه “الطرف” تقع من الباعة الجائلين، منها بيع مواد غذائية منتهية أو بدون تاريخ ومجهولة المصدر.

وعند قيام عضو المجلس بتفقد المنتزه والتجوال فيه ورصد المخالفات وتثبيتها، وجد عدد من الشباب من جنسيات عربية يتجاوز عددهم العشرين شاباً، قاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وكان بعضهم يحمل سكاكين وسواطير وأحدهم كان بحوزته سلاح ناري “مسدس”.

وحاول العضو إفهامهم أنه عضو بالمجلس البلدي إلا أنهم لم يرتدعوا واستمروا في الاعتداء عليه؛ مما استدعى نقله إلى المستشفى، وعمل تقرير طبي بالإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء.

وأضافت المصادر أن عدداً من أهالي المنطقة أخبروا عضو المجلس، أن هؤلاء الشباب يتجمعون دائماً في المنتزه ويتحرشون بمرتاديه ويعتدون على بعضهم بالضرب.

هذا، وتقدم عضو المجلس البلدي ببلاغ رسمي بحضور عمدة حي النسيم، وأرفق به التقرير الطبي الصادر من المستشفى والذي يثبت تعرضه لرضوض وثقب بالأذن اليمنى وعدد من الكدمات.