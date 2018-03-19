المدينة.. مستنقعات تُحاصر منازل شارع بـ«العقيق» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أرسل المواطن عبدالرحمن الحربي، من سكان أحد شوارع مخطط الملحس بحي القبلتي، التابع لبلدية العقيق في المدينة المنورة، شكوى عبر خدمة “المواطن الصحفي” بصحيفة تواصل، مستعرضاً معاناة سكان شارعه المتواصلة منذ ثلاثة أعوام.

وقال “الحربي” في شكواه: “نحن سكان شارع فرعي في مخطط الملحس، شارعنا لم تتم سفلتته، وهذا الأمر يسبب لنا معاناة كبيرة، سواء مع الأمطار والصرف الصحي، أو بعد مواسم الأمطار”.

وأوضح أنه مع نزول الأمطار وحتى زخات المياه البسيطة التي تهطل من السماء، يتحول الشارع إلى برك ومستنقعات، وبعد جفاف هذه المستنقعات يعانون من الأتربة بسبب الرياح.

وأشار “الحربي” إلى أن الكثير من سكان الشارع يعانون من أمراض الصدر و”الربو”؛ بسبب هذه الأتربة، فضلاً عن المنظر غير اللائق أمام منازلهم مع هطول الأمطار.

وأكد أن أهالي الشارع تقدموا بخطابات وطلبات عدة إلى بلدية عقيق من أجل إنهاء معاناتهم، إلا أنها لا تتجاوب معهم وذلك منذ ثلاثة أعوام، لتتواصل معاناتهم حتى هذه اللحظة.

وأرفق المواطن عبدالرحمن الحربي، مجموعة من الصور في شكواه توضح تحول بعض المواقع في الشارع إلى برك مياه بعد هطول الأمطار، وأخرى تبين عدم سفلتة الشارع.