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تشييع جثمان الطالبة ضحية الدهس بـ«العلا».. و«التعليم» تكشف تفاصيل الحادث (صور)

تشييع جثمان الطالبة ضحية الدهس بـ«العلا».. و«التعليم» تكشف تفاصيل الحادث (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة التعليم بمحافظة العلا تفاصيل حادث دهس طالبتين بمدرسة التحفيظ الأولى للبنات، موضحة أنه في يوم الأحد الموافق 1/7/1439هـ بعد صعود طالبات حي العزيزية للحافلة المخصصة للمدرسة في حي الصخيرات، وعند الساعة 1.41 ظهراً تم نزول خمس طالبات عند النقطة الثالثة في المكان المخصص للوقوف المعتاد للحافلة في شارع فرعي داخل حي العزيزية، وواصل سائق الحافلة خط سيره للنقاط المتبقية لتوصيل الطالبات وعند الاتجاه للنقطة التي يجب أن تنزل فيها الطالبتان تبين للسائق أنهما نزلتا في النقطة الثالثة أمام مبنى الثانوية الرابعة داخل الحي وقام بتوزيع بقية الطالبات على النقاط المحددة.

وتابعت إدارة التعليم، في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن السائق ذهب إلى منزله ولم يعلم بالحادث إلا عند الساعة العاشرة ليلاً من قبل المسؤول عن السائقين في شركة حافل للنقل المدرسي.

وأضافت: “أما عن وقوع الحادث فقد قامت الطالبتان بعبور الشارع للجهة المقابلة وتعرضتا لحادث دهس من قبل سيارة يستقلها سائق صغير السن في شارع الرياض بحي العزيزية؛ أسفر عنه وفاة إحداهما وإصابة الأخرى بإصابات بليغة، وأسرة التعليم تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي الطالبة المتوفاة، وتسأل الله العلي القدير أن يمن على الأخرى بالشفاء العاجل إنه ولي ذلك والقادر عليه (إنا لله وإنا إليه راجعون).

وتابعت إدارة التعليم بالعلا: أنه تم اليوم تشيع جثمان طالبة متوسطة التحفيظ -رحمها الله- إلى مثواها في مقبرة الثميد بالعلا، وتقدم المشيعين مدير تعليم العلا بمشاركة القيادات التربوية بالإدارة، وينقل لأسرتها تعازي الوزير ونائبه ومنسوبي الإدارة.

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