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«تعليم جازان» تحقق في خطاب حمل تسمية خاطئة لإحدى مدارس صامطة

«تعليم جازان» تحقق في خطاب حمل تسمية خاطئة لإحدى مدارس صامطة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت إدارة تعليم جازان، أنها بدأت اتّخاذ إجراءاتها بشأن خطاب يحمل اسماً خطأ لإحدى المدارس في صامطة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لتعليم جازان، يحيى عطيف -عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، اليوم الاثنين- إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بدأت تحقيقاتها العاجلة اليوم، لتطبيق الإجراءات النظامية بشأن خطاب تم تداوله من مكتب التعليم بصامطة.

وأوضح أن الخطاب حمل اسماً خاطئاً لإحدى مدارس المكتب، وهي مدرسة (أسامة بن زيد)، حيث لم ترد في الخطاب بهذا الاسم، بل وردت باسم آخر.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، خطاباً رسميّاً صادراً من مكتب التعليم بمحافظة صامطة، يحمل أسماء لعدد من المدارس التابعة لها، وورد خطأ لإحدى هذه المدارس في كتابة اسمها (أسامة بن لادن) بدلاً من اسمها الصحيح (أسامة بن زيد).

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