صادرات المملكة من النفط الخام ترتفع إلى 7 ملايين برميل

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صدَّرت المملكة 7.170 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يناير الماضي، ارتفاعاً من 7.045 مليون برميل يومياً في ديسمبر، حسبما أعلنت مبادرة البيانات المشتركة “جودي”.

وأوضحت المبادرة أن إنتاج المملكة من الخام ارتفع 0.003 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.983 مليون برميل يومياً في يناير.

وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير السعودية انخفض 0.206 مليون برميل يومياً إلى 2.622 مليون برميل يومياً في يناير كانون الثاني، وهبطت مخزونات المملكة من النفط الخام 4.201 مليون إلى 240.808 مليون برميل في الشهر نفسه، فيما زاد الحرق المباشر للخام السعودي 67 ألف برميل يومياً في يناير إلى 327 ألف برميل يومياً، بحسب رويترز.

وتراجع طلب المملكة على المنتجات النفطية 0.236 مليون برميل يومياً إلى 2.058 مليون برميل يومياً في يناير، فيما ارتفعت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.406 مليون برميل يومياً إلى 1.912 مليون برميل يومياً في يناير.