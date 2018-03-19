«#تضرُّر_قرى_الليث» يتصدر «تويتر».. و6 نقاط تلخص معاناة الأهالي (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أطلق مغردون على موقع “تويتر” هاشتاقاً بعنوان “#تضرُّر_قرى_الليث”؛ إذ تصدر في قائمة الأكثر تداولاً -تريند-، بعدما شارك المئات لعرض معاناتهم للمسؤولين.

وكتب المواطن عبدالعزيز البجالي -أحد سكان قرى الليث- في الهاشتاق 6 نقاط تلخص معاناتهم، وهي “عدم توفر مستوصفات بكل قرية، بعض القرى تعاني من سوء الطرق وأغلبها برية وجبلية لا يوجد سفلتة”.

وأضاف “البجالي”: “سقوط بعض الأعمدة عند هطول الأمطار، عدم توفر شبكات الاتصال وأكبر مشكلة، عدم وضع مصدات سيول، أغلب مدارس القرى مستأجرة”.

وعبَّر المشاركون في الهاشتاق عن استيائهم من تردي الأوضاع ونقص الخدمات في قراهم، مؤكدين أن المسؤولين يتجاهلون الشكاوى التي يتقدمون بها.

وفي ذات السياق، نشر مغردون صوراً لبعض المدارس التي لا تزال قيد الإنشاء منذ سنوات عدة، وصور أخرى للطرقات غير المسفلتة والتي تسببت بأضرار كثيرة لسياراتهم.