«#تضرُّر_قرى_الليث» يتصدر «تويتر».. و6 نقاط تلخص معاناة الأهالي (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

‏ الأمير محمد بن سلمان يعلق على التقارير الصحفية بشأن ثرائه‎‎‎‎

‏ الأمير محمد بن سلمان يعلق على التقارير الصحفية بشأن ثرائه‎‎‎‎

«#تضرُّر_قرى_الليث» يتصدر «تويتر».. و6 نقاط تلخص معاناة الأهالي (صور)

«#تضرُّر_قرى_الليث» يتصدر «تويتر».. و6 نقاط تلخص معاناة الأهالي (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلق مغردون على موقع “تويتر” هاشتاقاً بعنوان “#تضرُّر_قرى_الليث”؛ إذ تصدر في قائمة الأكثر تداولاً -تريند-، بعدما شارك المئات لعرض معاناتهم للمسؤولين.

وكتب المواطن عبدالعزيز البجالي -أحد سكان قرى الليث- في الهاشتاق 6 نقاط تلخص معاناتهم، وهي “عدم توفر مستوصفات بكل قرية، بعض القرى تعاني من سوء الطرق وأغلبها برية وجبلية لا يوجد سفلتة”.

وأضاف “البجالي”: “سقوط بعض الأعمدة عند هطول الأمطار، عدم توفر شبكات الاتصال وأكبر مشكلة، عدم وضع مصدات سيول، أغلب مدارس القرى مستأجرة”.

وعبَّر المشاركون في الهاشتاق عن استيائهم من تردي الأوضاع ونقص الخدمات في قراهم، مؤكدين أن المسؤولين يتجاهلون الشكاوى التي يتقدمون بها.

وفي ذات السياق، نشر مغردون صوراً لبعض المدارس التي لا تزال قيد الإنشاء منذ سنوات عدة، وصور أخرى للطرقات غير المسفلتة والتي تسببت بأضرار كثيرة لسياراتهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرياض.. أبناء يحضرون زواج «والديهم» بعد معاناة 5 سنوات

الرياض.. أبناء يحضرون زواج «والديهم» بعد معاناة 5 سنوات

مأساة مواطن بـ«ينبع».. 15 عاماً من المرض تنتهي بـ«النوم عارياً»

مأساة مواطن بـ«ينبع».. 15 عاماً من المرض تنتهي بـ«النوم عارياً»

بعد بلاغ مواطنة.. ضبط مستشفى شهير بالرياض يفرض الضريبة المضافة على الخدمات والأدوية (صور)

بعد بلاغ مواطنة.. ضبط مستشفى شهير بالرياض يفرض الضريبة المضافة على الخدمات والأدوية (صور)

استعادة 12 ألف ريال سرقها وافد من خادمة بالليث

استعادة 12 ألف ريال سرقها وافد من خادمة بالليث

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد
معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد
في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد
في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>