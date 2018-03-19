الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى أمريكا في زيارة رسمية

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 7 / 1439هـ الموافق 19 / 3 / 2018م ، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، يلتقي خلالها بفخامة الرئيس الأمريكي / دونالد ترمب ، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته .