«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

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دهس مروج مخدرات، يقود مركبة من نوع “جیب لكزس”، رجلَ أمن؛ بعد امتناعه عن الوقوف أمام نقطة للتفتیش الأمني بأحد أحیاء محافظة الخرج، فیما تمكنت الدوريات الأمنیة من ملاحقته وتوقیفه بالقوة الجبرية.

وأوضحت مصادر أن رجال الأمن كانوا يقومون بعملهم في نقطة تفتیش بأحد أحیاء محافظة الخرج، أمس الأحد، وتم الاشتباه بمركبة من نوع “جیب لكزس”، إلا أن قائدها امتنع عن الوقوف، وأثناء محاولته الهرب دهس أحد رجال الأمن الموجودين في نقطة التفتیش، وتم نقله لأحد المستشفیات للعلاج وحالته الآن مستقرة.

وأضافت أن الدوريات الأمنیة قامت بملاحقة قائد المركبة وأوقفته بالقوة الجبرية، وبتفتیش مركبته عُثر على كمیة كبیرة من الحشیش المخدر، وبتفتیش جواله عُثر على العديد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها، ويستخدمها في عملیات التواصل والبیع والترويج داخل وخارج المحافظة.

وأبانت المصادر أن قائد المركبة المضبوطة تبین أنه خرج حديثاً من السجن على ذمة قضیة مخدرات سابقة، مؤكدة أن رجال الأمن قاموا بتسلیمه والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.