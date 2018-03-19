تحذير مهم لـ«الحوامل».. لا تتناولي هذه الأطعمة لتجنيب طفلك الأمراض

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عندما تكتشف المرأة أنها “حامل” تجد صعوبة في ترك نمط تغذيتها السابق، والالتزام بنظام غذائي جديد يناسب وضعها الحالي، ويضمن صحتها وصحة الجنين طوال شهور الحمل.

ومن المعروف أن التغذية الصحيحة في فترة الحمل تخفف من خطر الإصابة بأمراض كثيرة، سواء للأم الحامل، أو الجنين؛ إذ أثبتت دراسات مختلفة أن التغذية الخاطئة تسبب أمراضاً للأطفال بعد الولادة.

وفي هذا الصَّدد، نصح الدكتور صالح العسيري، استشاري علاج العقم، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

وكتب “العسيري”: “تناول الحامل طعاماً غنياً بالدهون والسكريات قد يزيد لا سمح الله من فرص إصابة المولود باضطراب فرط الحركة، وتشتت الانتباه”.