تحذير مهم لـ«الحوامل».. لا تتناولي هذه الأطعمة لتجنيب طفلك الأمراض

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل الاعتداء على عضو مجلس بلدي شرق الرياض

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

الأمير «محمد بن سلمان» يعلق على التقارير الصحفية بشأن ثرائه‎‎‎‎

الأمير «محمد بن سلمان» يعلق على التقارير الصحفية بشأن ثرائه‎‎‎‎

تحذير مهم لـ«الحوامل».. لا تتناولي هذه الأطعمة لتجنيب طفلك الأمراض

تحذير مهم لـ«الحوامل».. لا تتناولي هذه الأطعمة لتجنيب طفلك الأمراض
0

تواصل – فريق التحرير:

عندما تكتشف المرأة أنها “حامل” تجد صعوبة في ترك نمط تغذيتها السابق، والالتزام بنظام غذائي جديد يناسب وضعها الحالي، ويضمن صحتها وصحة الجنين طوال شهور الحمل.

ومن المعروف أن التغذية الصحيحة في فترة الحمل تخفف من خطر الإصابة بأمراض كثيرة، سواء للأم الحامل، أو الجنين؛ إذ أثبتت دراسات مختلفة أن التغذية الخاطئة تسبب أمراضاً للأطفال بعد الولادة.

وفي هذا الصَّدد، نصح الدكتور صالح العسيري، استشاري علاج العقم، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

وكتب “العسيري”: “تناول الحامل طعاماً غنياً بالدهون والسكريات قد يزيد لا سمح الله من فرص إصابة المولود باضطراب فرط الحركة، وتشتت الانتباه”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ما علاقة ضغط دم الحوامل بإنجاب الذكور؟

ما علاقة ضغط دم الحوامل بإنجاب الذكور؟

اليمن.. مرض غامض يقتل 30 شخصاً ويصيب العشرات

اليمن.. مرض غامض يقتل 30 شخصاً ويصيب العشرات

استشاري ينصح الحوامل بتناول هذين العنصرين لوقايتهن من «فقر الدم»

استشاري ينصح الحوامل بتناول هذين العنصرين لوقايتهن من «فقر الدم»

3 أغذية تحمي الجسم من أمراض خطيرة بينها «السرطان»

3 أغذية تحمي الجسم من أمراض خطيرة بينها «السرطان»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد
معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد
في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد
في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>