أشهر 5 ممارسات للاحتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت (إنفوجراف)

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التسوق عبر الإنترنت “Online shopping” هو العملية التي يتم فيها البحث عن البضائع والخدمات المختلفة وشرائها عبر الإنترنت باستخدام أحد برامج تصفح الويب؛ إذ يستطيع الشخص أن يشتري أي سلعة دون الحاجة للخروج من منزله.

وفي هذا الصدد، نشرت “جمعية حماية المستهلك” على حسابها بموقع “تويتر” إنفوجرافاً يتضمن أشهر 5 ممارسات للاحتيال على الزبائن أثناء التسوق عبر الإنترنت.

ممارسات الاحتيال

1- عرض صفحة إلكترونية وهمية لممارسة الاحتيال بالبيع عليها.

2- طلب إجراء الدفع بالتحويل على حساب خارج إجراءات منصة البيع المعتمدة.

3- عدم الحصول على الطلب وتجاهله بعد الدفع.

4- استلام منتج مخالف لما تم طلبه وفقاً لإعلان الموقع التجاري.

5- استلام منتج مقلد بادعاء أنه أصلي.