أشهر 5 ممارسات للاحتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت (إنفوجراف)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«مُروِّج مخدرات» يرفض التوقف في نقطة تفتيش ويدهس رجل أمن

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

أشهر 5 ممارسات للاحتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت (إنفوجراف)

أشهر 5 ممارسات للاحتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت (إنفوجراف)
0

تواصل – فريق التحرير:

التسوق عبر الإنترنت “Online shopping” هو العملية التي يتم فيها البحث عن البضائع والخدمات المختلفة وشرائها عبر الإنترنت باستخدام أحد برامج تصفح الويب؛ إذ يستطيع الشخص أن يشتري أي سلعة دون الحاجة للخروج من منزله.

وفي هذا الصدد، نشرت “جمعية حماية المستهلك” على حسابها بموقع “تويتر” إنفوجرافاً يتضمن أشهر 5 ممارسات للاحتيال على الزبائن أثناء التسوق عبر الإنترنت.

ممارسات الاحتيال

1- عرض صفحة إلكترونية وهمية لممارسة الاحتيال بالبيع عليها.

2- طلب إجراء الدفع بالتحويل على حساب خارج إجراءات منصة البيع المعتمدة.

3- عدم الحصول على الطلب وتجاهله بعد الدفع.

4- استلام منتج مخالف لما تم طلبه وفقاً لإعلان الموقع التجاري.

5- استلام منتج مقلد بادعاء أنه أصلي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجارة» توضح كيفية التعامل مع «المشاهير» مروجي المنتجات المغشوشة (فيديو)

«التجارة» توضح كيفية التعامل مع «المشاهير» مروجي المنتجات المغشوشة (فيديو)

مختص تقني يحذر من طريقة جديدة للاحتيال والاختراق الإلكتروني

مختص تقني يحذر من طريقة جديدة للاحتيال والاختراق الإلكتروني

«الزكاة والدخل» توضح موقف التجارة الإلكترونية من «القيمة المضافة»

«الزكاة والدخل» توضح موقف التجارة الإلكترونية من «القيمة المضافة»

التجارة: تعاملنا مع 40 ألف إعلان مخالف بمواقع التواصل

التجارة: تعاملنا مع 40 ألف إعلان مخالف بمواقع التواصل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد
معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد
في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد
في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>