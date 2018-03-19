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في جولة لـ«تواصل» داخل معرض الرياض للكتاب.. تعرف على أبرز إصدارات هذا العام

في جولة لـ«تواصل» داخل معرض الرياض للكتاب.. تعرف على أبرز إصدارات هذا العام
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تواصل – فريق التحرير:

يتميز معرض “الرياض الدولي للكتاب” هذا العام بتحفة من الإصدارات والكتب المتميزة التي تجمع بين التأصيل الشرعي، والتنوع الفكري والثقافي، إلى جانب إصدارات عديدة تطرح وتتناول القضايا السياسية المتنوعة.

وخلال جولة قامت بها “تواصل” داخل “المعرض” الذي انطلق تحت عنوان: “الكتاب.. مستقبل التحول” الأربعاء الماضي، ويستمر حتى 24 مارس الحالي، بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، لوحظ تقديم دار “رسالة البيان للنشر والتوزيع” العديد من المؤلفات والعناوين الجديدة والشيقة داخل المعرض.

وبحسب القائمين على الدار، فقد قدمت “دار رسالة البيان” هذا العام أربعة عشر إصداراً جديداً، إضافة إلى عشرات الإصدارات السابقة موزعة ما بين التأصيل الشرعي والفكر والسياسة والرواية.

ومن أبرز المطبوعات التي أصدرتها دار رسالة البيان الإصدار الثالث من تقرير رصد الحالة العلمية الشرعية في السعودية، وهو تقرير متخصص في رصد الأنشطة الشرعية في جميع مناطق المملكة، وكتاب “التربية من جديد ” للباحث فايز بن سعيد الزهراني، وكتاب: “فقه المآلات وأثره في أحكام العلاقات الدولية المعاصرة” للدكتور حازم بن عبدالرحمن البسام، إضافة إلى كتاب “مجرد مقالات الشافعي في الأصول” للباحث مشاري بن سعد الشثري.

كما عرضت كتاب “محرر مقالات الشافعي في الأصول” للباحث عبدالرحمن بن محمد العوض، وكتاب “الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي – تحليلاً ونقداً” للدكتور محمد بن رمضان رمضاني، وكتاب “النشاط الأشعري المعاصر” للمؤلف محمد براء ياسين، وكتاب “التقرير الارتيادي الخامس عشر للبيان”.

أيضاً فقد شملت الإصدارات الجديدة، كتاب: “صناعة النخب” للمؤلف أحمد عمرو، وكتاب “رسالة في تسمية فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبدالله النمري القرطبي” للباحث عبدالرحمن بن محمد العوض، وكتاب “مجالس التذكير” للدكتور عمر بن عبدالله المقبل، وكتاب “الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد” للمؤلف ناصر بن مسلم السبيعي، وكتاب “التفاؤل في زمن الكروب” للدكتور عبدالله بن محمد العسكر؛ وكتيب الدعاء فواتح الدعاء “أدعية جامعة من الكتاب وصحيح السنة”” من إعداد مركز البيان للبحوث والدراسات.

 

 

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