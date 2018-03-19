هل يمكن اختراق هاتفك وحساباتك البنكية عن طريق المكالمات؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد المختص التقني والخبير في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، أنه لا يمكن اختراق أي حسابات (بنكية – مواقع التواصل الاجتماعي) عن طريق الاتصال فقط.

وقال “الرحيلي”؛ ردًّا على سؤال من مغردة ينص على “تأتيني اتصالات من إيران، فهل أتعرض للاختراق؟”: إنه “لا يمكن حاليًّا اختراق الجهاز من مجرد الاتصال”.

وفي سياقٍ ذي صلة، نبَّه المختص التقني إلى مجموعة علامات عامة تدل على اختراق البريد الإلكتروني، محذراً أيضاً من رسائل التوظيف المجهولة.

علامات اختراق البريد الإلكتروني:

1- تَغيّر كلمة السر لبريدك.

2- فتح رسائل جديدة لم تفتحها أو وجود رسائل في صندوق الرسائل المرسلة وأنت لم ترسلها

3- شكاوى من الآخرين أو استغرابهم من رسائل وصلتهم منك وأنت لم ترسلها.

4- دخول على بريدك من دول أخرى لم تكن متواجداً بها.