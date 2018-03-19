«الخدمة المدنية» تغلق باب تلقي الوظائف الإدارية من الجهات الحكومية

تواصل – فريق التحرير:

نوهت وزارة الخدمة المدنية، بأن اليوم الاثنين الموافق 2 / 7 / 1439هــ، هو الموعد الأخير لتلقي طلبات شغل وظائف الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها في نظام “احتياج” وذلك في إعلان الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) والذي يندرج ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1439 / 1440هـ والمقرر طرح الإعلان عنه في الخامس من شهر رجب الجاري.

وكانت الوزارة، قد سبق وأن طالبت الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها بسرعة استكمال تسجيل احتياجها العام للوظائف الإدارية المطلوب شغلها والمخصصة للرجال والنساء في نظام احتياج على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك انطلاقاً من حرصها على تكامل البيانات بينها وبين الأجهزة الحكومية، وطبقاً لخطة وزارة الخدمة المدنية ستكون فترة الدخول على الإعلان وتحديد الرغبات المكانية من قبل الباحثين عن العمل ضمن الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من تاريخ 7 رجب 1439هــ إلى تاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته.

وتجدر الإشارة، إلى أن توجه وزارة الخدمة المدنية ضمن استراتيجيتها المستقبلية هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها عبر منظومة جدارة وفق الآلية الحالية المعتمدة والمنظمة لذلك مع القيام بالمراجعة المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وتحسين إجراءات منظومة التوظيف.