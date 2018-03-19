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أمير المدينة يُعزي زوج وأبناء قائدة مدرسة قِران

أمير المدينة يُعزي زوج وأبناء قائدة مدرسة قِران
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تواصل – ماجد الرفاعي:

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، واجب العزاء لزوج وأبناء وذوي قائدة مدرسة قِران، أنوار البصري -رحمها الله- التي توفيت إثر حادث مروري للمركبة التي كانت تقلها مع عدد من المعلمات، صباح أمس الأحد، على طريق الهجرة وهم متوجهات لمدرستهن بالمعهد.

وكانت حافلة المعلمات قد اصطدمت مع شاحنة على طريق الهجرة (طريق المدينة المنورة-مكة المكرمة السريع)، إثر انقلاب الشاحنة التي كانت تسير أمام مركبة المعلمات.

وحاول سائق مركبة المعلمات تفادي الشاحنة المنقلبة أمامه لكن دون جدوى؛ ما أدّى إلى ارتطام مركبة المعلمات بالشاحنة ونتج عن الحادث وفاة قائدة المدرسة وإصابة المعلمات الأخريات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم محافظة المهد عايض عايش الوسمي، أن المعلمات المصابات حالتهن مستقرة وتم نقلهن إلى مستشفى وادي الفرع، كذلك حالة السائقين مستقرة بينما توفيت قائدة مدرسة متوسطة وثانوية قران التابعة لمحافظة المهد.

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