أمانة الرياض: النفايات المبعثرة بشوارع العاصمة «263 طنًّا» يوميًّا

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كشفت دراسة ميدانية حديثة أجرتها أمانة منطقة الرياض لأوزان النفايات المبعثرة ضمن نطاق “مشاريع النظافة” بمدينة “الرياض” عن “أن الإجمالي التقديري للنفايات المبعثرة يوميًا يزن أكثر من 263 طنًّا منتشرة في طرقات وشوارع المدينة”.

وانطلقت الدراسة من خمسة مشاريع نظافة تقع ضمن نطاق أحياء المعذر وعرقة والعريجاء والشميسي والعليا والملز، وبيّنت النتائج أن متوسط صافي وزن النفايات المبعثرة يبلغ 80 كيلوغراماً للعامل الواحد يوميًا، وتمثل الأتربة التي جُمعت من النفايات ما نسبته 13% من إجمالي حجم النفايات، وشكلت المخلفات الملقاة بالقرب من حاويات النفايات 9.5% من الوزن الإجمالي.

وتصدّرت المواد البلاستيكية قائمة أنواع النفايات المبعثرة بنسبة 34%، وتلتها ثانيًا مواد الكرتون والأوراق بنسبة 31%، وثالثًا تأتي المواد العضوية بنسبة 17%، وفي المرتبة الرابعة الزجاج بنسبة 6%، وتعقبها العلب المعدنية بنسبة 5%، ثم نفايات الأشجار والمنسوجات بنسبة 3% لكل منهما، وأخيرًا الحديد بنسبة 1%.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن خدمة التقاط النفايات المبعثرة تعد إحدى الخدمات الرئيسية في مشاريع النظافة داخل المدينة ويجري تنفيذها يوميًا مرتين في الشوارع الرئيسة ومرة في الشوارع الداخلية للأحياء.

وكانت الأمانة قد كثفت مؤخرًا الحملات التوعوية الموجهة لسكان مدينة الرياض، وتضمنت الإشارة إلى أهمية التعاون في الحفاظ على نظافة المدينة، والالتزام بوضع النفايات في الحاويات المخصصة لها.