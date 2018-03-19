«المعجب»: أبوابنا مفتوحة لأي قضية فساد حتى ضد «النيابة العامة»

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أكد النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود بن عبد الله المعجب، أن النيابة العامة تفتح أبوابها للهيئات الخاصة لمكافحة الفساد، وحتى لمن لديه قضية ضد النيابة العامة، طبقاً لـ “المدينة”.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.