شاهد كيف تخاطر طالبات جامعة الإمام بحياتهن لعبور الطريق (فيديو)

تواصل – الرياض:

أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو لطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، يعبرن الطريق إلى الجهة الأخرى مخاطرات بحياتهن.

يأتي ذلك في أعقاب نجاة طالبة من حادث دهس أمام الجامعة، أمس الأحد، حيث طالب مغردون بإنشاء جسور لعبور المشاة مقابل بوابات الجامعة الخمس؛ لتيسير عبور الطالبات القادمات من الجهة المقابلة ومنع الحوادث التي قد تقع أثناء عبورهن الطريق.

وكان المتحدث باسم الجامعة أحمد الركبان أكد أن إصابة الطالبة بسيطة وأن حالتها جيدة، موضحاً أنها تعرضت لاحتكاك بسيارة أثناء عبورها الطريق، ولافتاً إلى أن إدارة الجامعة سبق وأن ناشدت الجهات المعنية بإقامة جسور عبور للطالبات وإقامة مطبات صناعية بالقرب من بوابات الجامعة للحد من الحوادث.