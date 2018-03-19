«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

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“كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون” فقيل كيف ذلك؟ قال: بأخلاقكم.. مقولة وإن اختلف البعض على نسبها لأحد العمرين “ابن الخطاب أو ابن عبدالعزيز” إلا أنها مقولة مأثورة ولا يختلف على أهميتها ومدلولها اثنين، هذه المقولة تنطبق كليا على ما فعله اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

“مو صلاح”كما يناديه محبيه من مشجعي الليفر، تسبب في دخول أحد المشجعين الإسلام قبل يومين، عندما سجل 4 أهداف فى مرمى واتفورد،وصنع خامس الأهداف، ليقود فريقه لفوز هام ويتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا.

صلاح، صاحب الـ 25 عاما، وهو سن العنفوان وربما”الطيش” عند بعض الشباب، ولكن الأمر مختلف عن صلاح الذي دعا للإسلام دون قصد وتسبب دون جهد مقصود في دخول أحد المشجعين الإنجليز لدين الله بأخلاقه وتواضعه واجتهاده وإخلاصه في عمله.

“سجدة الشكر”دائما ما يحرص عليها النجم العربي عند تسجيل كل هدف أو عند كل فوز لفريقه حتى ولو لم يسجل، تلك السجدة أثارت عديد الأسئلة لدى متابعيه عن ديانته والتزامه وحرصه الشديد على مناسك وتعاليم دينه، حتى أنه كان أول عربي مسلم يسجد على ملاعب “الكيان الصهيوني” عندما كان لاعبا في بازل السويسري.

“أبو مكة”يعيش فترة من التوهج الكروي وربما النفسي والأخلاقي، فكلما ارتقى فنيا ومهاريا وخططيا ارتقى أيضا أخلاقيا وهو ما ساهم في نشر صورة جميلة عن الإسلام والمسلمين وأعاد للأذهان ارتباط الدين الإسلامي بالصدق والإخلاص والتواضع، وليس الإرهاب والدمار والتكفير كما يسعى الغربيون دائما لتصديره عن دين الله الحنيف.

قبل يومين أعلن أحد مشجعي ليفربول الإنجليزي، اعتناقه للإسلام، مردداً الشهادتين في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”.

المشجع الذي يُشرف على حساب “LIVERPOOL FAMILY”، قال “إن ما يفعله النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم، مثير للغاية، مضيفاً أنه اعتنق الإسلام بشكل رسمي‘‘. وكتب صاحب الحساب الذي يحظى بأكثر من 50 ألف متابع: “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله”.

“رسالة مهمة”أرسلها الداعية عائض القرني، للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على خلفية تألقه الأخير، وإظهار الدين الإسلامي بشكل جيد بالمحافل الدولية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مشجعون من ليفربول أنهم سينضمون إلى الإسلام بسبب صلاح، فقد سبق وأعلن مشجعون أنه في حالة تسجيل صلاح أهداف أخرى سيدخلون الإسلام، تقديرا لجهود وإخلاص النجم المسلم.

وكتب «القرني» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «علينا جميعا أن نحرص على تمثيل هذا الدين العظيم دين الإسلام بصورته الحقيقية المُشرّفة في جميع المجالات وفي كل الميادين، لأن العالم يعشق الناجح ولكنه لا يحترم الفاشل، وفقك الله أيها الرائع».

وقال “القرني” في رسالته إلى “صلاح”، تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة.. محمد صلاح دمت علماً ونجماً، ودام كل من يُمثّل الإسلام بصورة مُشرّفة”.

وظهر القرني عبر مقطع فيديو أشاد فيه بالمحترف المصري، مشيدًا بكنيته بأبي مكة – ابنة اللاعب اسمها “مكة”، قائلًا: «تحياتنا لك من مكة يا أبا مكة».

وأشار “القرني” إلى أن محمد صلاح كلما أحرز هدفًا سجد لله شكرًا، مؤكدًا أن ما يفعله “أبو مكة” أفضل من ألف محاضرة دينية في الإسلام، على حد قوله.

وسجل محمد صلاح سوبر هاتريك في انتصار ليفربول الكاسح على واتفورد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون أول لاعب مصري وعربي يسجل رباعية في البريميرليج.

ورفع صلاح رصيده إلى 28 هدفاً محلقاً بصدارة الهدافين بفارق أربعة أهداف عن مهاجم توتنهام، هاري كين.

وحازت الرباعية التي سجلها لاعب ليفربول المصري محمد صلاح في مرمى فريق واتفورد الانجليزي، على نصيب الأسد من تعليقات المغردين العرب، وتسابق المغردون على نشر صور صلاح مرفقة بعبارات إشادة باللاعب المصري.

وتشارك مغردون تلك الصور عبر مجموعة وسوم استطاعت تصدر قائمة الترند العالمي كـ (#محمد_صلاح) و عبارة “مو صلاح”.