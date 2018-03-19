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«برلماني أوروبي»: روسيا تجاوزت الحد و«بوتين» يقود حرباً ضدنا
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تواصل – وكالات:

اتهم زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن “حرب حديثة” ضد الغرب، مطالباً الاتحاد الأوروبي بإصدار رد واحد على ذلك بعد ما وصفه بتجاوز الحد من قبل روسيا.

وأضاف، أنه يتوقع أن تُرسل القمة الأوروبية المنتظرة الخميس القادم إشارة مشتركة واضحة مفادها ‘‘لا قبول لنهج روسيا”، مؤكداً ضرورة التفكير في فرض عقوبات جديدة عليها في الأثناء.

واتهم فيبر الرئيس الروسي: “بزعزعة سيادة دول أخرى بإجراءات واسعة النطاق”، لافتاً إلى وجود “أدلة واضحة” على تدخل في سياسة دول أخرى “في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي الانتخابات الأمريكية، ومحاولة زعزعة الاستقرار في البلطيق، والبلقان”.

وأضاف أن “روسيا تقوم أيضاً بحرب في شرقي أوكرانيا وسوريا لتحقيق أهداف سياسية”، وقال: “فضلاً عن ذلك هناك أيضاً مواقع صواريخ في القرم، وفي كالينينغراد”.

ولكن فيبر دعا بشكل أساسي لإبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة، وقال: “يتعين علينا مواصلة عرض اليد الممدودة، ولكن لن ينجح ذلك إلا انطلاقاً من موقف قوة”.

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