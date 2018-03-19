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تجربة غير مسبوقة.. اختبار لقياس مستوى تحصيل طلاب الصف الأول الابتدائي

تجربة غير مسبوقة.. اختبار لقياس مستوى تحصيل طلاب الصف الأول الابتدائي
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تواصل – متابعات:

تعتزم وزارة التعلیم، إجراء اختبار لقیاس المستوى التحصیلي في مادة “لغتي” لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في الأسبوعین 13 و14 من الفصل الدراسي الثاني الحالي، كتجربة تعد الأولى تشمل عدداً من المدارس المختارة عشوائیاً.

ووجهت الوزارة، إدارات التعلیم بتحديد 30% عینة من المدارس الحكومیة والأهلیة لتطبیق التجربة فیها، وتشكیل لجنة تنسیقیة مكونة من مشرفین اثنین بشرط أن يكون تخصص أحدهما لغة عربیة، أو الاستعانة بمعلم تخصص لغة عربیة في حال عدم وجود مشرف متخصص لغة عربیة.

وبحسب توجیه الوزارة، وفقاً لـ”المدينة”، فإن اللجنة الإشرافیة تتولى تحديد أحد فصول الصف الأول الابتدائي في كل مدرسة عشوائیاً لتطبیق الاختبار علیه، كما تتولى تنفیذ الاختبار وتصحیح الأوراق ورصد النتائج.

 

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