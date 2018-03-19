نصائح مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في «الثلاجات والغسالات»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

نصائح مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في «الثلاجات والغسالات»

نصائح مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في «الثلاجات والغسالات»
0

تواصل – واس:

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن حملته الإعلامية “#لتبقى” رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات – المجمدات (الفريزرات) والغسالات بشكل موفر للطاقة، إضافة إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات-المجمدات والغسالات.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق ومقسمة بحسب الجهاز المستخدم، وهي:

أولاً: الغسالات

1- اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.
3- تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م).
4- الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي)
5- عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.
6- الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.

ثانياً: الثلاجات – المجمدات (الفريزرات)

1- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم لزيادة مجالاً لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 10 سم.
2- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
3- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
4- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
5- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أجهزة إذا غيرت مكانها في المنزل تنخفض قيمة فاتورة الكهرباء

أجهزة إذا غيرت مكانها في المنزل تنخفض قيمة فاتورة الكهرباء

«كفاءة» تقدم نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

«كفاءة» تقدم نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

كيف تساعدك «بطاقة كفاءة الطاقة» في توفير الكهرباء

كيف تساعدك «بطاقة كفاءة الطاقة» في توفير الكهرباء

خبير يكشف حقيقة «الأفياش» الموفرة للكهرباء بالأسواق

خبير يكشف حقيقة «الأفياش» الموفرة للكهرباء بالأسواق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد
في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد
في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد
كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>