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بعد تغريدة «الطيران».. «الأرصاد» تتوعد خبراء الطقس 
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بياناً اليوم الاثنين، انتقدت فيه تداول معلومات مغلوطة على لسان خبراء الطقس، محذرة من مُصدِّري هذه المعلومات، ومؤكدة أنها ستتخذ كامل الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة حيالها.

تحرك الأرصاد جاء رداً على تغريدة نُشرت باسم أحد خبراء الطقس قال فيها: “إذا كنت تخشى المطبات الهوائية في رحلتك الجوية كما يحصل إبان الحالات المطرية العنيفة، حاول أن تكون رحلتك قبل منتصف النهار، أو فترة الفجر فهي الأفضل بصفة عامة”.

وقالت الهيئة في بيانها: “لاحظت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تداول عدة معلومات فنية لأحوال الطقس والملاحة الجوية غير مبنية على أي أساس علمي، وتفتقر إلى أبسط المفاهيم العلمية في مجال الأرصاد”.

وتابعت: “كون هذه المعلومات ترتبط بأجهزة مختصة معنية بذلك وطرحها للجمهور من أشخاص غير مختصين قد يتسبب في مخاطر ومغالطات تنعكس سلباً على المجتمع وعلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية؛ لما تتسبب في التشويش على المواطنين وتؤثر على اقتصاديات الطيران دون وجود مرجعية علمية”.

وأضاف البيان: “تؤكد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن طرح هذه المعلومات من غير الجهات المختصة يعد تجاوزاً صريحاً وعملاً غير مقبول، ويجب على الجميع تحمّل المسؤولية تجاه المجتمع بعيداً عن التكسب الإعلامي الذي لا يخدم الصالح العام”.

واختتمت البيان بتحذير وتوعد، قالت فيه: “تحذر الهيئة بدورها من مصدري هذه المعلومات وتهيب الجميع بعدم تداولها واستقصاء المعلومات من الهيئة فقط، كما أنها ستتخذ كامل الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة حيالها”.

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